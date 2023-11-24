الإسعاف والطوارئ: مستشفيات طرابلس ترفض استقبال حالة مرضية لمواطن مجهول الهوية 

أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أن المستشفيات بالعاصمة طرابلس رفضت استقبال حالة مرضية لمواطن مجهول الهوية يبيت منذ ليلة الأمس الخميس بسيارة الإسعاف.

وقال علي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن الحالة مرضية عثر عليه فاقدًا للوعي أمام مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس.

ولفت الناطق باسم الجهاز، إلى أنه لا يعرف إذا ماكان الشخص ليبي الجنسية أم أفريقي.

وأوضح علي أن سبب رفض المستشفيات استقباله هو وجود مشكلة في الجهاز التنفسي للمريض، ومن المفترض أن يستقبله مستشفى أبو سته لأنه متخصص في أمراض الدرن.

وأشار الناطق باسم الجهاز إلى أن شباب جهاز الإسعاف والطوارئ يبيتون منذ ليلة الأمس بسيارة الإسعاف مع المريض.