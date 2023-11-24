افتتاح مركز خدمات المواطن ببلدية الكفرة

24 نوفمبر، 2023 9:27 م
0 0

افتتح ببلدية الكفرة أمس الخميس، مركز خدمات المواطن برئاسة الصادق بومازق.

و حضر الافتتاح عميد البلدية، وكيل الديوان وعدد من القيادات الاجتماعية والإدارية والخدمية.

هذا و يضم  المركز شبكة اتصالات وإنترنت ومولد كهرباء، لضمان استمرار العمل، ويكفل المركز تقديم خدماتمختلفة للمواطن بتوفير أرقام مجانية لا تحتاج إلى رصيد، يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي حوادث ليتولى المركزالتنسيق مع الجهات المختصة كالإسعاف والسلامة المدنية، كما يكفل المركز تقديم الكثير من الخدمات والمعلومات والرد على استفسارات المواطنين.

يذكر إن مركز خدمات المواطن يعمل في طرابلس منذ عدة سنوات، وتعتبر الكفرة ثاني بلدية تفتتح المركز بعدطرابلس، حيث تم تدريب عناصر للعمل به وفي انتظار وصول فنيين لربط الشبكات والإعلان عن أرقام الاتصالات.

24 نوفمبر، 2023 9:27 م
0 0

المزيد من الأخبار

الدفعة الأولى..مصرف الادخار نالوت يصرف صكوك الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة 

24 نوفمبر، 2023 9:20 م
مجلس النواب الليبي

الداعية لتدارس معوقات تنفيذ الانتخابات..مجلس النواب يرفض مبادرة باتيلي 

24 نوفمبر، 2023 8:57 م

غدا السبت.. أمن طرابلس تُعلن إغلاق طريق المطار لإقامة نصف ماراثون العاصمة

24 نوفمبر، 2023 3:37 م

لضبط الشارع العام.. حملة أمنيـة في طرابلس تسفر عن حجز أكثر من 220 مركبة آلية

24 نوفمبر، 2023 3:01 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى