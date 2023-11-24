افتتاح مركز خدمات المواطن ببلدية الكفرة

افتتح ببلدية الكفرة أمس الخميس، مركز خدمات المواطن برئاسة الصادق بومازق.

و حضر الافتتاح عميد البلدية، وكيل الديوان وعدد من القيادات الاجتماعية والإدارية والخدمية.

هذا و يضم المركز شبكة اتصالات وإنترنت ومولد كهرباء، لضمان استمرار العمل، ويكفل المركز تقديم خدماتمختلفة للمواطن بتوفير أرقام مجانية لا تحتاج إلى رصيد، يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي حوادث ليتولى المركزالتنسيق مع الجهات المختصة كالإسعاف والسلامة المدنية، كما يكفل المركز تقديم الكثير من الخدمات والمعلومات والرد على استفسارات المواطنين.

يذكر إن مركز خدمات المواطن يعمل في طرابلس منذ عدة سنوات، وتعتبر الكفرة ثاني بلدية تفتتح المركز بعدطرابلس، حيث تم تدريب عناصر للعمل به وفي انتظار وصول فنيين لربط الشبكات والإعلان عن أرقام الاتصالات.