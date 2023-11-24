احتفالات تعم غزة والضفة بعودة الأسرى من سجون الاحتلال

أخبار ليبيا 24

شهدت الأراضي الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، احتفالات واسعة بعد وصول أول دفعة من الأسرى المحررين الذين خرجوا اليوم من سجون الاحتلال، حيث عمت الأفراح والأهازيج الضفة الغربية وغزة.

وارتفعت أصوات المكبرات بالأغاني الوطنية، كما رفع المحتفلون أعلام فلسطين وشارات النصر، مؤكدين أنهم عادوا مرفوع الرأس بعدما نجحت المقاومة في فرض شروطها على الاحتلال.

وفي نابلس الفلسطينية احتشد الآلاف في استقبال الفتاة لفلسطينية الأسيرة “نور الطاهر” وحددوا هتافات احتفالية، وداعمة للقضية الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية تحدثت المحررة فاطمة شاهين قائلة: نحيي أهلنا في غزة الذين صبروا وقدموا الدماء من أجل حرية الأسرى، وكلنا ثقة في المقاومة التي تعمل على تحرير كامل الأسرى وتبييض السجون.

وأشرف الصليب الأحمر على أول دفعة من تبادل للمحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وفق هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم.

ونصت الهدنة على إطلاق سراح 150 فلسطينيا من الأطفال والنساء، مقابل إطلاق سراح 50 من أسرى الاحتلال في غزة.

وشملت الهدنة أيضا السماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد الطبية والوقود وغيره من احتياجات غزة.