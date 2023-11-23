335 ألية اسرائيلية تم استهدافها من قبل كتائب القسام

أعلن أبو عبيدة المتحدث “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الخميس، أنهم تمكنوا من استهداف335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة، منها 33 آلية في الـ72 ساعة الأخيرة.

وجاء ذلك في كلمة مصورة قال فيها، إن عناصر القسام “نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية،أوقعت قتلى في قوات العدو (الإسرائيلي)”.

وقال: “وثقنا استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري استهدافا مباشرا من مدى الأسلحة المضادة للدروع أو عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ منها 33 آلية في الـ72 ساعة الأخيرة في مناطق التوام وجباليا وبيت حانون والشيخ رضوان (شمال مدينة غزة) والزيتون (شرق مدينة غزة)”.

وأضاف: “تنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي والجزئي لهذه الآليات”، موضحا أنها تضم “ناقلاتالجند والدبابات والجرافات والحفارات، عدا عن عشرات عمليات استهداف الجنود والقوات الراجلة في أماكنالتحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد”.