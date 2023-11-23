وفد ليبي يشارك في الجلسة الوزارية للجنة الفنية المتخصصة حول الزراعة والتنمية الريفية في أديس أبابا

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة الوزارية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي اجتماعات دورتها العادية الخامسة بمقر الاتحاد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وشاركت ليبيا بوفد برئاسة وكيل الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة، محمد بشير التركي، ووكيل الثروة البحرية عبدالرحمن ابراهيم أبوشعالة وخبراء ومختصين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

وتواصلت أعمال اللجنة الوزارية والتي شارك فيها وزراء وممثلي وخبراء الدول الأفريقية لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وتناولت استعراض ومناقشة التقارير والمشاريع والاستراتيجيات التي اهتمت وأبرزت دعم ودفع وتنفيد الخطط والبرامج التي تهتم وتعتني بالنهوض بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.

وصاغ الخبراء والمختصين التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوزارية والتي بدورها اعتمدت وأقرت ووافقت عليه، كما شارك في هذا الملتقي الأفريقي العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.