نجاح العملية التجريبية للربط الكهربائي التزامني بين الجزائر وتونس وليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء اكتمال مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء لكل من الجزائر وتونس وليبيا نبجاح، والذي انطلق يوم الثلاثاء على الساعة 10 صباحًا حتى الأربعاء في التوقيت نفسه.

وعُقد اجتماع فنيّ تمهيدي عن بُعد، الإثنين الماضي، وجمع كفاءات وخبرات من شركات الكهرباء بكل من تونس والجزائر وليبيا بهدف التنسيق لإنجاح هذه التجربة، حسب بيان للشركة التونسية للكهرباء نشر اليوم الخميس.

كما جرى الاتفاق بين الشركات الثلاث على إجراء تجربة أخرى في المستقبل القريب، بانتظار الربط النهائي لشبكتي تونس وليبيا.

واطلع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، من المركز الوطني لقيادة النظام الكهربائي برادس، الثلاثاء، على سير التجربة، وحثَّ على مضاعفة الجهود بما يساعد في إنجاح الربط الذي يأتي في إطار التعاون الدولي وتبادل الطاقة بين بلدان المغرب العربي.

ومطلع العام الجاري، استقبل مدير عام شركة سونلغاز الجزائرية مراد عجال، مسؤولي شركة الكهرباء الليبية، وأجرى محادثات تمحورت حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا.

وأكد عجال في تصريح صحفي، وقتها، ضرورة إيجاد مصادر تمويل للمشروع، الذي يتطلب وقتا لإنجازه، لافتا إلى أن “سونلغاز تبحث مع ليبيا تصدير الكهرباء، والكميات المصدّرة لن تكون كبيرة في حال ما إذا قامت الشركة بنقلها عبر تونس”.

وشدد على استعدادهم لتقديم خدماتهم للجانب الليبي في مختلف مجالات الطاقة، على رأسها مسألة تصدير الكهرباء، إضافة إلى صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.