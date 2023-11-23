مواطنون: السرعة وتهالك الطرق وأسباب أخرى وراء ارتفاع الحوادث المرورية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بات، مشهد اصطدام سيارتين أو أكثر أمرا مألوفا في ليبيا بشكل يومي؛ حيث شهدت البلاد في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مؤشر الحوادث المرورية.

وذكرت وزارة الداخلية أن الحوادث تسببت في وفاة 9245 شخصا خلال الفترة من (2018 – 2022) إضافة إلى وفاة 1279 شخصا خلال النصف الأول من العام 2023.

آراء

وإزاء، هذه الظاهرة المفزعة، طرحت وكالة أخبار ليبيا 24، تساؤلا على متابعيها على منصة “فيسبوك” لمعرفة آرائهم حول الأسباب المسببة لحدوث الحوادث المرورية بشكل مستمر.

يجيب، فوزي اليعقوبي، بأن السبب الرئيس هو “السرعة، إضافة إلى استخدام الهواتف أثناء القيادة”.

بينما المتابع علي محمد، فقد أرجع الأمر إلى “عدم التركيز بسبب هموم الدنيا”؛ حيث يقول: ” الناس تمشي بلي عقل من كثرة هموم الدنيا”. أمّا منصور صلهاد، فيقول: “الأجل، ثم السرعة والقانون والطرق وعدم الخوف من الله”.

ومن جانبه أجاب، حازم البرعصي، بأن السبب يكمن في: “ارتفاع سعر السيارات الحديثة، وكثرة الخردة الكورية والأمريكية”. أمّا المتابع صلاح فؤاد، فيقول: “الطرق وما أدراك ما الطرق”.

ويرى حسن رمضان، أن الأسباب تكمن في “التهور عند الشباب والسيارات المغرية للسرعة وقيادة الأطفال وعدم وجواد الإشارات المرورية”.