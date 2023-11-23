مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الجنوبية يتفقون على رفض مبادرة باتيلي

23 نوفمبر، 2023 9:39 ص
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أخبار ليبيا 24

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري مسعود عبيد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية، في مقر بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن المجتمعون اتفقوا على تقديم وثيقة فزان إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تتضمن الرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستقرار بفزان.

كما اتفق الأعضاء على رفض مبادرة باتيلي، المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، وذلك لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة.

ويعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح مبادرة خلال الفترة المقبلة لكسر حالة الجمود السياسي الداخلي في ليبيا والدفع بالعملية السياسية لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة جديدة.

وجاء الحديث عن مبادرة باتيلي، بعد الخلافات التي دبت مؤخراً بين مجلسي النواب والدولة، عقب إصدار مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين، والتي أعلن مجلس الدولة رفضه له وأتهم مجلس النواب بتعديلها عن ما اتفقت عليه لجنة 6+6 خلال اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية يونيو الماضي.

وناقش المبعوث الأممي مبادرته الجديدة مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وعقد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في غرب وجنوب ليبيا لمناقشة المبادرة.

23 نوفمبر، 2023 9:39 ص
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