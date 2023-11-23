ليبيا.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحيانا خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على معظم المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب من مساء الجمعة مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة يوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.