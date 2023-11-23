ضبط “145” وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها وأوباري

أخبار ليبيا 24

قالت النيابة العامة، إنه تم ضبط “145” وافدا، شكلوا عصابات إجرامية في مدينتي سبها وأوباري، وارتكبوا جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة وممارسة السحر والشعوذة.

وأعلن مكتب النائب العام، في بيان له، عن أن سلطة التحقيق تتبعت التقارير انطوت على شواهد انخراط مئات الوافدين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة، بشكل أخل بدعائم المجتمع، وأسهم في تنامي الجريمة في المنطقة الجنوبية.

ووفقا للبيان، فإن النائب العام وجه بإجراء استدلال حول نشاط تلك الجماعات التي ارتكبت جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة وممارسة السحر والشعوذة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد حلقة المشتبهين، ومعرفة مكان إدارة النشاطات في مدينتي سبها وأوباري، وذلك في الأحياء “السكنية المهدية، وحي الفاتح، والمنشية، والشركة الهندية، والديسة، وحي الزاوية، والغريفة، وشارع أربعين، وحي الثانوية، والرقيبة، والقعيرات”، بحسب البيان.

وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض “145” وافدا متلبسا بارتكاب الأفعال محل الملاحقة، والوصول إلى خمسة ليبيين تدخلوا في ارتكابها، وضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة النارية، ولوازم إدارة بيوت الدعارة.