ضبط شخص مطلوب جنائيا بحوزته أسلحة في صبراتة

أخبار ليبيا 24

ألقت لجنة القبض على المطلوبين التابعة لمكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن صبراتة القبض على شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وقالت وزارة الداخلية، إن المقبوض عليه مطلوب ومسجل ضده عشرة محاضر بمركز شرطة الطويلة وقسم البحث الجنائي.

وأضافت، أنّه تمّ ضبطه وبحوزته أسلحة وذخائر، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وذكر الداخلية، أنّه تمّ القبض على شخصين مطلوبين في جريمة قتل منذ تسعة أشهر في سرت.

وأوضحت أن جريمة القتل جاء إثر مشاجرة بالسلاح في سرت، حيث قام الشخصين بقتل شخص ثالث ليختفيا بعد ذلك بين ضواحي سرت وترهونة.

وقالت، إنّه بعد التحريات المكثفة من جهاز دعم المديريات بالمناطق تم ضبط المطلوبين، حيث حيث اعترفا بارتكابهما جريمة القتل، مشيرة إلى أنّه تمّت إحالتهما إلى مكتب النائب العام.