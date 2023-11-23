ضبط شخص مطلوب جنائيا بحوزته أسلحة في صبراتة

23 نوفمبر، 2023 9:08 م
0 1

أخبار ليبيا 24

ألقت لجنة القبض على المطلوبين التابعة لمكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن صبراتة القبض على شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وقالت وزارة الداخلية، إن المقبوض عليه مطلوب ومسجل ضده عشرة محاضر بمركز شرطة الطويلة وقسم البحث الجنائي.

وأضافت، أنّه تمّ ضبطه وبحوزته أسلحة وذخائر، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وذكر الداخلية، أنّه تمّ القبض على شخصين مطلوبين في جريمة قتل منذ تسعة أشهر في سرت.

وأوضحت أن جريمة القتل جاء إثر مشاجرة بالسلاح في سرت، حيث قام الشخصين بقتل شخص ثالث ليختفيا بعد ذلك بين ضواحي سرت وترهونة.

وقالت، إنّه بعد التحريات المكثفة من جهاز دعم المديريات بالمناطق تم ضبط المطلوبين، حيث حيث اعترفا بارتكابهما جريمة القتل، مشيرة إلى أنّه تمّت إحالتهما إلى مكتب النائب العام.

الوسوم
23 نوفمبر، 2023 9:08 م
0 1

المزيد من الأخبار

أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها: نستنكر الخطف والإخفاء القسري والابتزاز لأعضاء النقابة

23 نوفمبر، 2023 8:56 م

المنفي وتكالة يبحثان آخر التطورات بشأن التسوية السياسية الشاملة لأجل الانتخابات في ليبيا

23 نوفمبر، 2023 8:50 م

مواطنون: السرعة وتهالك الطرق وأسباب أخرى وراء ارتفاع الحوادث المرورية في ليبيا

23 نوفمبر، 2023 8:13 م

حزب الله اللبناني يقتل 4 جنود إسرائيليين

23 نوفمبر، 2023 7:23 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى