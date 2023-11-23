ضبط شخصين متهمين بجريمة قتل في شجار مسلح بسرت

أخبار ليبيا 24

تمكن رجال الشرطة بجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق من إلقاء القبض على شخصين متهمين بجريمة قتل شخصين آخرين في شجار مسلح بمدينة سرت.

وقال جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق في إدراج على حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المطلوبين فارين من العدالة لأكثر من 9 اشهر ، وتم القبض عليهم في ترهونة أثناء تَخفّيهما بالمدينة.

وأوضح الجهاز، أن الواقعة تعود إلى تورطهم في جريمة قتل شخصين على خلفية شجار مسلح وخلافات وقعت بينهم بمدينة سرت، ليفرّ المطلوبان إلى إحدى المناطق بضواحي سرت، ومن ثَم يتجهان نحو مدينة ترهونة ليتنقلا فيها بين عدة أماكن للاختباء، وبعد عملية رصد وتتبع وتحري واسعة لعدة أيام من قبل أعضاء الجهاز تمكنوا من ضبطهم.

وأضاف الجهاز، أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات.