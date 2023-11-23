حماد يقف على أوضاع درنة ويتابع مستجدات عمل لجنة التعويضات

23 نوفمبر، 2023 1:23 م
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أخبار ليبيا 24

تفقد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد شوارع ومناطق مدينة درنة ، وذلك للوقوف على أوضاع المدينة وسكانها ، ومتابعة أعمال إزالة الركام وتنظيف المناطق تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار.

وتابع حماد آخر المستجدات على عمل لجنة التعويضات في المدينة، للتأكد من شمول كافة المتضررين في عملية الحصر، والوقوف على أهم معالم المدينة المتبقية، كمسجد الصحابة وشوارعها، والتأكد من انطلاق أعمال الصيانة والتطوير بها .

وأكد خلال الجولة على قرب انطلاق أعمال الإعمار، بدعم من الحكومة والقيادة العامة، وبدء توافد الشركات العالمية المتخصصة لبناء المدينة وفق أحدث المقاييس، مع مراعاة جغرافية المنطقة، ومتابعته بشكل دوري مستجدات الوضع في المدينة.

23 نوفمبر، 2023 1:23 م
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