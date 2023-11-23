حماد يجتمع مع ممثلين للشركات عربية وأجنبية لمناقشة ملفات الإعمار في درنة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع وفد من ممثلي الشركات العربية الأجنبية؛ لمناقشة ملفات الإعمار والصيانة وسبل تأهيل ومعالجة انهيار سدي وادي درنة.

وقالت الحكومة إن تمّ استعراض الخرائط الجغرافية والجيولوجية لطبيعة وادي ومدينة درنة، لوضع أفضل الحلول الإنشائية لإعادة الإعمار، وذلك بما يضمن حماية المدينة والمدنيين، بالإضافة إلى الشروحات الوافية حول رؤية الشركات في إعادة إعمار درنة.

وأكد حماد، أن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تبذلان قصارى جهدهما في درنة، من خلال اهتمامهما الدائم وزياراتهما الدورية، للاطلاع عن كثب على أوضاع الإنشاءات، وإزالة الركام والصيانة والتطوير، ومراقبة خطط الإعمار المستقبلية مع الشركات العربية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى أعمال استكمال وانشاء العمارات السكنية بالمدينة.