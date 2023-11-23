حزب الله اللبناني يقتل 4 جنود إسرائيليين

أخبار ليبيا 24

تمكن حزب الله اللبناني، الخميس، من قتل 4 جنود إسرائيليين عندما دخلوا منزل بمنطقة المنارة في شمال إسرائيل.

وأوضح الحزب اللبناني في بيانٍ له أن عملية القتل والاستهداف جاءت عبر صواريخ بعد رصد دقيق.

من جهةٍ أخرى.. نشر الحزب حصيلة قتلاه بسبب القصف الإسرائيلي التي وصلت إلى 85 شخصًا منذ بدء التصعيد.

وفيما سبق.. وجّه حزب الله 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأكد الحزب في بيانٍ له أن ضرباته استهدفت جنود ‏وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، بحسب السلطات اللبنانية.