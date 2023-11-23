حزب الله العراقي يصعد ضد واشنطن

أخبار ليبيا 24

تعهد حزب الله العراقي باستمراره استهداف القوات الأميركية، في ظل مواصلة فصائل عراقية مسلحة هجمات شبه يومية على قواعد للولايات المتحدة في البلاد وسوريا.

المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي، أكد أنّ الحزب سيواصل استهداف القوات الأميركية وسيستخدم أسلحة جديدة كرد فعلٍ على القصف الإسرائيلي على غزة.

وفي وقتٍ سابق.. قُتل 5 عناصر من كتائب حزب الله العراقية جراء ضربات أميركية في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة – واشنطن أن ذه الهجمات جاءتْ ردًا على الهجمات التي شنتها جماعات متحالفة مع إيران على قواتها في المنطقة، وفق قولها.

وفي سياقِ ذي صلة.. قُتل 3 عناصر من تنظيم داعش في عملية عسكرية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة كركوك – العراق.