تونس تلقي القبض على 8 أشخاص يعرقلون الانتخابات

أخبار ليبيا 24

ألقت أجهزة الأمن التونسي 8 أشخاص عقدوا اجتماعات متكررة لإفشال الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.

المتحدث باسم محكمة القصرين، رياض النويوي، أوضح أن الأشخاص أشتبه في تكوينهم «تجمعاً للتآمر على أمن الدولة الداخلي، وعقد اجتماعات سرية، وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية»، بحسب قوله.

وفيما سبق.. علّقت رئاسة الحكومة التونسية أنشطة 97 حزباً سياسياً بعد أن تتبعت الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018.

مديرة ديوان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سامية الشرفي، أكدت تنبيه الإدارة لـ 150 حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية، مؤكدةً صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد وصفها.