“تكالة” يبحث مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا تطورات العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

هذا ورحب تكالة بالسفير البريطاني الجديد متمنياً له التوفيق في مهامه السامية، ومؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين.