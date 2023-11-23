تشغيل مصنع الميثانول الأول بعد سنوات من توقفه بقدرة إنتاجية “60%”

23 نوفمبر، 2023 11:25 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

بدأت عمليات تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا، بمعدل إنتاج بلغ “600” طن متري.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن المصنع يعمل حاليا بنحو “60%” من قدرته الإنتاجية، وذلك بعدما توقف تشغيله سنوات.

وأوقدت الإدارة العامة للتصنيع والصيانة بشركة سرت شعلة الاحتراق في المصنع، صباح أمس الأربعاء، إيذانا ببدء التشغيل ودخوله مرحلة الإنتاج.

وقالت الشركة إن المصنع توقف عن العمل لتهيئة بعض الأعمال الفنية فيه، والتي نفذتها فرق الصيانة التي واصلت الليل بالنهار من أجل إتمام المهمة.

23 نوفمبر، 2023 11:25 ص
0 1

المزيد من الأخبار

ليبيا.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

23 نوفمبر، 2023 10:56 ص

ضبط “145” وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها وأوباري

23 نوفمبر، 2023 10:55 ص

“تكالة” يبحث مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا تطورات العملية السياسية في ليبيا

23 نوفمبر، 2023 10:42 ص

الحكومة الليبية تشرع في تفعيل أقسام المخلفات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية

23 نوفمبر، 2023 10:40 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى