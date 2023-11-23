تشغيل مصنع الميثانول الأول بعد سنوات من توقفه بقدرة إنتاجية “60%”

أخبار ليبيا 24

بدأت عمليات تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا، بمعدل إنتاج بلغ “600” طن متري.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن المصنع يعمل حاليا بنحو “60%” من قدرته الإنتاجية، وذلك بعدما توقف تشغيله سنوات.

وأوقدت الإدارة العامة للتصنيع والصيانة بشركة سرت شعلة الاحتراق في المصنع، صباح أمس الأربعاء، إيذانا ببدء التشغيل ودخوله مرحلة الإنتاج.

وقالت الشركة إن المصنع توقف عن العمل لتهيئة بعض الأعمال الفنية فيه، والتي نفذتها فرق الصيانة التي واصلت الليل بالنهار من أجل إتمام المهمة.