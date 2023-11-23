تركيا تقضي على أحد رموز الوحدات الكردية

أخبار ليبيا 24

تمكنتْ تركيا من القضاء على مسؤول تزويد وحدات حماية الشعب الكردية، فخر الدين طولون، بواسطة بالأسلحة الثقيلة.

الاستخبارات التركية أوضحت «أن هذه العملية التي جرت في بلدة الرميلان التابعة لمنطقة المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى أن طولون، كان مُدرجاً على قائمة المطلوبين على النسرة الحمراء من قِبل الإنتربول الدولي» بحسب بيانها.

وفيما سبق… نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.

الوزارة وفي بيان أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.