بيان مشترك..أمريكا والدول الأوروبية ترحب بدعوة باتيلي للأطراف الليبية للاجتماع بشأن الانتخابات 

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رحبت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للأطراف الليبي بشأن الانتخابات.

وذكرت الدول في بيان مشترك :”نرحب بحرارة بالدعوة الموجهة من الممثل الخاص للأمين العام إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات”.

وتابعت :”نحث الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها”.

وأشارت الدول في بيانها إلى أنها ملتزمة بدعم هذا الجهد.