بيان مشترك..أمريكا والدول الأوروبية ترحب بدعوة باتيلي للأطراف الليبية للاجتماع بشأن الانتخابات
أخبارليبيا24
رحبت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للأطراف الليبي بشأن الانتخابات.
وذكرت الدول في بيان مشترك :”نرحب بحرارة بالدعوة الموجهة من الممثل الخاص للأمين العام إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات”.
وتابعت :”نحث الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها”.
وأشارت الدول في بيانها إلى أنها ملتزمة بدعم هذا الجهد.