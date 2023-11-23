بعد تأجيل الهدنة في غزة.. الهيئة العامة للاستعلامات المصرية توضح الأسباب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الخميس، إن “الجميع متمسك باتفاق الهدنة في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن التشاور حاليا يخص الإجراءات التنفيذية التفصيلية.

وكان من المفترض أن تدخل الهدنة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ صباح الخميس، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن ذلك لن يحدث قبل الجمعة.

وتنص الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وذكر رشوان في تصريحات صحفية أن الاتصالات والمشاورات مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

كما أكد أن الجميع متمسك بالهدنة، لكن التفاصيل تستغرق وقتا في التنفيذ، وأن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها، والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وشدد رشوان على السعي لإنهاء كل التفاصيل المتعلقة بالهدنة لتبدأ الجمعة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية تجري على مدار الساعة وفى حال نجحت الهدنة، سيجري التفاوض على تمديدها.