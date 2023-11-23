المنفي وتكالة يبحثان آخر التطورات بشأن التسوية السياسية الشاملة لأجل الانتخابات في ليبيا

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بحث، رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والدولة محمد تكالة، اليوم الخميس، آخر التطورات والأوضاع المحلية والإقليمية.

وتمحور اللقاء، حول توحيد جهود المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة مع بقية المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي في الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار للوصول للانتخابات، وفق ما ذكر المجلس الرئاسي.

من جانبه قال مجلس الدولة، إنّه تمّت مناقشة المبادرة المزمع إطلاقها من قبل المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية وكيفية الوصول إلى الانتخابات.