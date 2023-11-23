الخارجية القطرية : وقف إطلاق النار في غزة يبدأ من صباح الغد

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غداً، الجمعة الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة سيكون شاملاً لكافة مناطق قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيينحوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 منالنساء والأطفال.

وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين على مدار 4 أيام، لافتاً إلى أنه خلال أيام الهدنةسيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية، عن أمله أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة وسلام دائمين، متوقعاً من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق.

في السياق، أوضح الأنصاري أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الأسرى