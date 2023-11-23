الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات اليونانية الراغبة في دخول سوق العمل الليبي 

23 نوفمبر، 2023 10:50 م
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أخبارليبيا24 

التقى وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، عدد من أصحاب الاعمال والشركات اليونانية الراغبة في دخول سوق العمل بدولة ليبيا. 

وأكد الحويج خلال اللقاء أمس الأربعاء في مقر الوزارة في طرابلس رغبة الحكومة الليبية في تطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص بالبلدين، تعزيز دوره في تنفيذ خطة الوزارة نحو الانتقال لاقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة عبر شراكة حقيقية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وأضاف أن الوزارة تقدم التسهيلات والدعم اللازم في تسجيل الشركات والعلامات التجارية واعتماد المشاريع الاستثمارية تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة. 

وتم الاتفاق بختام اللقاء على تنظيم لقاء موسّع يضم أصحاب الأعمال والشركات من البلدين تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة. 

23 نوفمبر، 2023 10:50 م
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