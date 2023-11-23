الحكومة الليبية تشرع في تفعيل أقسام المخلفات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية

أخبار ليبيا 24

بدأت وزارة الصحة في الحكومة الليبية العمل الفعّال على إتلاف المخلفات الطبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بتوجيه من الوزير وبالتنسيق مع شركات متخصصة حيث ستتم عملية الإتلاف بما يتماشى مع المعايير المُعتمدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بتنظيم وإشراف مُشدد من قبل وزارة الصحة.

وستتولى الأقسام المُخصصة للمخلفات الطبية بالمستشفيات دورًا هامًا في متابعة سلامة فرز هذه المخلفات الخطيرة والصلبة، وسيتم تفعيل هذه الأقسام في جميع المستشفيات، حيث ستكون معنية بمراقبة وتفتيش إجراءات الفرز وإعدادها للتسليم للشركات المُتخصصة.

وستقوم وزارة الصحة بالإشراف والمتابعة للأقسام المختصة بالمستشفيات، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات والآليات بشكل دقيق وفق المعايير الدولية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحقيق سلامة وصحة المجتمع وتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطنين.