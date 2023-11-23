التعرف على هوية 4 أشخاص استخرج رفاتهم قرب قاعدة الجفرة الجوية في أغسطس الماضي

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للتعرف والبحث عن المفقودين عبد العزيز الجعفري التعرف على هوية 4 أشخاص تم استخراج قرب قاعدة الجفرة الجوية في أغسطس الماضي.

وقال الجعفري لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن اللجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة تستمر في أعمالها للتعرف على هوية الرفات والجثث التي تم استخراجها من المقابر الجماعية بكامل ربوع البلاد، وملف المفقودين منذ عام 2011 حتى الان، وأخر أعمالها مراجعة نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية DNA، مطابقة ونتائج الحالات الخاصة بالمقبرة الجماعية بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.

وأوضح الجعفري، أن بعد مراجعة وتدقيق النتائج من إدارة المختبرات مع إدارات البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، فتوصلت للتعرف على هوية عدد ( 4 ) حالات وهم:

1- فرج سالم محمد المبروك من مدينة قماطة العربان.

2- عبدالفتاح عبدالسلام شاقور محمد من مدينة الشاطئ ونزريك.

3- سالم بقي محمد الجويو من مدينة تراغن.

4- احمد مسعود احمد الضبع من مدينة تاورغاء.