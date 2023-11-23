الإعلامي الرقمي: العنونة البريدية ينجح في تركيب 22 ألف لوحة عنونة ذكية مدمجة 

23 نوفمبر، 2023 11:36 م
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أخبارليبيا24 

أكد مدير المركز الإعلامي الرقمي بشركة القابضة للاتصالات محمد البديري، أن مشروع العنونة البريدية نجح في تركيب 22 ألف لوحة عنونة ذكية مدمجة بتوقيع إلكتروني. 

وتوقع البديري في تصريح لمنصة حكومتنا أن الانتهاء من تركيب لوحات العنونة الذكية مع ختام عام 2024. 

وأوضح، أن مشروع العنونة البريدية استؤنف رسميا مطلع أكتوبر من العام 2023، بناء على توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. 

وأضاف مدير المركز الإعلامي أن تعليمات الدبيبة شددت على ضرورة استكمال المشروع الذي انطلق عام 2010 وتوقف لاحقا بسبب الحروب وحالة عدم الاستقرار التي عاشتها البلاد لسنوات

23 نوفمبر، 2023 11:36 م
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