الأرصاد يُحذر من رياح نشطة سرعتها 25 عقدة على ساحل رأس لانوف حتى بنغازي

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

وقال المركز أن السماء في الساحل من رأس اجدير إلى سرت قليلة السحب تتكاثر الليلة مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على ساحل مصراتة وسرت ومساء الغد قد تشمل باقي الساحل.

والرياح جنوبية غربية بوجه عام بينما تكون شمالية غربية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، مع تراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.50 متر.

ويكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

أما في الساحل من الخليج إلى طبرق تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة صباح الغد على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، والرؤية جيدة.