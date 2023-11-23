إيران: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في غزة

أخبار ليبيا 24

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الاحتلال الإسرائيلي «لم يحقق أياً من أهدافها» خلال حربه على غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال رئيسي خلال تصريحاتٍ نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوماً (من الحرب)، فهو أن العدو قد هُزم، على حد قوله.

من جهةٍ أخرى.. شدّد رئيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، على أنّ أمريكا تعتبر أساسيًا في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال رئيسي إن ما يحدث الآن قطاع غزة يعتبر أسوء جريمة في التاريخ، ويجب الاعتماد على العالم الإسلامي من أجل الوصل إلى مفتاح الحل، وفق قوله.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أمريكا والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، على حد تعبيره.