أغنية جديدة لكاظم الساهر تضامناً مع غزة

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر، الخميس ، أغنيته الجديدة على موقع يوتيوب وصفحاته الشخصية علىمنصتي إنستغرام وفيسبوك. تحمل الأغنية اسم “امسك سلاحك” والتي يدعم من خلالها الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

هذازو قام الفنان كاظم الساهر بغناء أغنيته الجديدة باللغة الإنجليزية مع المحافظة على اللحن العربي، فيما تحدث من خلال أغنية “Hold your fire“ عما تعرض له سكان مدينة غزة المحاصرة من قبل جيش الاحتلالالاسرائيلي منذ أزيد من 40 يوماً.

الأغنية نزلت في أول يوم لقرار الهدنة والذي سيستمر أربعة أيام، إذ سينتهي يوم 26 نوفمبر الجاري .

ولاقت الأغنية إعجاباً كبيراً من قبل محبي كاظم الساهر، إذ تجاوز عدد المشاهدات عليها حاجز 600 ألف مشاهدة في أقل من ساعة على حسابه الشخصي في إنستغرام، وأزيد من 30 ألف إعجاب، إضافة إلى أكثر من ألف تعليق.

أما على صفحته بموقع يوتيوب فوصل عدد المشاهدات في أقل من ساعة إلى قرابة 10 آلاف مشاهدة وأكثر من ألفي إعجاب.