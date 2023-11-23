أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها: نستنكر الخطف والإخفاء القسري والابتزاز لأعضاء النقابة

أخبار ليبيا 24

استنكر، أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، اليوم الخميس، أعمال الخطف والإخفاء القسري والابتزاز لأعضاء النقابة، وعلى رأسهم النقيب العام عبد الفتاح السائح.

وأعلن أعضاء هيئة التدريس، في بيان مصور، تضامنهم الكامل مع زملائهم، لما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم لحماية حقوقنا، مدينين ما يحدث من أعمال الخطف والإخفاء القسري والابتزاز لأعضاء النقابة.

وطالب أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، الحكومة بضرورة التعامل مع مسألة الاعتصام بجدية وموضوعية، مؤكدين أن مطالبتهم بحقوقهم أمر مشروع.

ودعا، أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، بضرورة إيجاد حل سريع لهذه الإشكاليات، للحصول على حقوقهم، ولاستعادة مكانتهم العلمية.