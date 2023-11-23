أطفال ودان يتضامنون مع غزة

نظم رياض الأطفال بمدينة ودان ببلدية الجفرة، يومًا تضامنيا مع أطفال غزة بفلسطين المحتلة الذين يتعرضون للقتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدّم أطفال رياض الزهور والأنوار وأحفاد المختار والأمل إضافة إلى مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي،لوحات فنية متنوعة وأناشيد حماسية وقصائد شعرية وهتافات تندد بالإرهاب والقتل بحق أطفال غزة، وتجويعهم وقطع جميع سُبل الحياة من الماء والغذاء والدواء وتهديم البيوت بشكل يومي على رؤوسهم.

وعبّرت اللوحات الفنية التي رسمها الأطفال، عن تضامنهم ودعمهم ووقوفهم ودعائهم لأطفال غزة، كما حملت الرسومات صورا لبيت المقدس وراية فلسطين ومشاهد الدمار والقتل وغيرها.

وطالب الأطفال المجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات حماية الطفولة وغيرها، بضرورةالتحرك والتدخل لإنقاذ براءة أطفال غزة الذين تنتهك حقوقهم بشكل يومي بآلة الحرب الإسرائيلية.