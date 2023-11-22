وقف تدفق مياه الشرب إلى أحياء غرب بنغازي يوم الأحد المقبل  

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، أنه سيجرى وقف تدفق المياه إلى الأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة يوم الأحد المقبل لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب إجراء أعمال ترحيل خط مياه الشُرب الرئيسي (قُطر 600 ملم) الكائن في طريق العروبة (طريق طرابلس).

وأكد المكتب الإعلامي للبلدية أن تدفق المياه من غرفة تخفيض الضغط رقم 3 سيتوقف 24 ساعة بدءا من يوم الأحد القادم، الموافق 26 نوفمبر الجاري، من التاسعة صباحا، وذلك للأحياء السكنية الواقعة غرب مدينة بنغازي، لإجراء الأعمال المطلوبة.

وطمأن المكتب الإعلامي المواطنين بأن تدفق المياه سوف يعود بشكل تدريجي إلى الأحياء السكنية التي توقف الإمداد المائي عنها، بعد انتهاء الأعمال خلال المُدة المذكورة.