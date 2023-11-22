وزير العدل في الليبية يعبر عن قلقه إزاء تعثر جهود تسوية الأزمة ويؤكد رفضه للنهج العسكري

أخبار ليبيا 24

صرح وزير العدل في الحكومة الليبية خالد مسعود، حول التحركات الحالية في تسوية الأزمة الليبية. حيث أعرب عن قلقه الشديد من عدم قدوم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بأي مقترح حقيقي لحل الأزمة.

وأكد الوزير مسعود رفضه للنهج العسكري والاستقواء بالسلاح في معالجة الأزمات في المنطقة الغربية. وألمح إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعرقل ملف تسوية الأزمة.

وأشار إلى أن القوانين الانتخابية تم التوافق عليها وأكدتها المفوضية العليا للانتخابات، ولكنه ألقى باللوم على الهيئة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية في عرقلة تقديم حلاً حقيقيًا.

ودعا الوزير الشعب إلى التمسك بنهج المصالحة الوطنية وعدم الاستجابة للدعوات المثيرة للفتن والاقتتال.

تأتي هذه التصريحات في إطار جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا وتجنب اللجوء إلى حلول عسكرية.