وزير الصحة يشدد على ضرورة الاهتمام بالأطفال المصابين بالأورام

أخبار ليبيا 24

شدد، وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، على ضرورة الاهتمام بشريحة الأطفال المصابين بالأورام ويحتاجون لعمليات زراعة نخاع.

جاء ذلك، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع لجنة متابعة مرضى الأورام بمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي وسير عمل اللجنة وما توصلت إليه بشأن عمليات زراعة النخاع للأطفال المصابين.

وتمّت، خلال الاجتماع، مناقشة آخر الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة في اختيار المستشفيات الخاصة بالأورام في الخارج ومدى نجاحها في زراعة النخاع للأطفال.

كما تمّت مناقشة دراسة الحالات المسجلة في مستشفى الأطفال، والتي تحتاج إلى أولوية وأحقية في العلاج.

وأكد عبد الجليل، على ضرورة أن تتحصل هذه الشريحة من المرضى على عناية قصوى والاهتمام بها والبدء في إجراءاتها، لتتمكن من السفر إلى الخارج وتلقي العلاج المطلوب، بحسب ما هو متاح من ميزانية لدى الوزارة.

من جانبها أكدت اللجنة، أن 35 طفلا مصابا يحتاجون إلى زراعة نخاع ورعاية طبية خاصة، مشيرة إلى أنها تعمل على متابعتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.