وزير التعليم يناقش بدء برنامج التغذية المدرسية في بلدية درنة

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عقد وزير التّربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، مع لجنة التّغذية المدرسية بالوزارة، وموظف البرامج بمكتب برنامج الغذاء العالمي، ومسؤول الحماية الاِجتماعية، والمستشار الفني لمشروع التغذية المدرسية بالبرنامج.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة البدء بإطلاق مشروع التغذية المدرسية في المؤسسات التّعليمية ببلدية درنة، وإعداد مُقترح للتّغذية المدرسية لليوم الدّراسي الكامل.

كما ناقش الاِجتماع الذي حضره مستشار الوزير سير العمل ببرنامج التّغذية المدرسية، والذي سيبدأ العمل به بشكل تجريبي مع بدء الفصل الدراسي الثاني لِعدد 10 مؤسّسات تعليمية موزعة على المناطق الشرقية، والغربية، والجنوبية.

وأكد وزير التربية والتعليم سعي الوزارة إلى ترسيخ فكرة التغذية المدرسية في المجتمع، وإزالة الّلبس الحاصِل بأنَّ التغذية المدرسية مرتبطة بالفقر، مشدِّداً على أن الغرض منها هو توفير الغذاء الصّحي للتلاميذ والطلاب.

كما أكد الوزير نجاح الوزارة بشكل جزئي في تصحيح هذا المفهوم من خلال تطبيق البرنامج على أرض الواقع في عدد من المناطق، فضلاً عن حملة التوعية بالتغذية المدرسية التي قامت بها اللجنة خلال العام الماضي.