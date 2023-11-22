مقتل 5 عناصر من حزب الله العراقية بضربات أمريكية

أخبار ليبيا 24

قُتل 5 عناصر من كتائب حزب الله العراقية جراء ضربات أميركية في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد.

بدورها أعلنت الولايات المتحدة – واشنطن أن ذه الهجمات جاءتْ ردًا على الهجمات التي شنتها جماعات متحالفة مع إيران على قواتها في المنطقة، وفق قولها.

وفي سياقِ ذي صلة.. قُتل 3 عناصر من تنظيم داعش في عملية عسكرية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة كركوك – العراق.

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال في بيانٍ صحفي إن: جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية نوعية امتازت بالمهنية العالية ضمن محافظة كركوك لملاحقة فلول داعش أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين»، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تعرض قاعدة عسكرية في مطار أربيل بشمال العراق، تضمّ قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمكافحة المتطرفين، إلى هجومين منفصلين بـ 3 طائرات مسيّرة.