مصر.. مساعي لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار

أخبار ليبيا 24

تعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.

المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.

من جهةٍ أخرى.. كشفتْ نائبة وزير السياحة المصري أن عدد السائحين إلى مصر تجاوز 13 مليون سائح منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلته الوزارة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أكد أنّ السياحة بما تسهم يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر.

وفي سياقٍ منفصل… انخفض عجز الميزان التجاري لدولة مصر بنسبة 23.2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مسجلاً 2.93 مليار دولار؛ متأثرًا بانخفاض قيمة الصادرات المصرية التي سجلت انخفاضًا قدره 3.1 مليار دولار.