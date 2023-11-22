مدتها أربعة أيام..قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل

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أعلنت قطر اليوم الأربعاء نجاح جهود الوساطة المشتركة قادت للتوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و الكيان الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة تدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وأضافت الخارجية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأفادت أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وأكدت الخارجية القطرية استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.

وثمنت بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.