قبل الهدنة بساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الأربعاء سلسلة غارات على قطاع غزة ما أدى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وقالت مصادر صحفية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.