ضبط شخصين يقومون بخطف العمالة الوافدة وطلب فدية من ذويهم

أخبار ليبيا 24

أفادت مديرية امن بنغازي، بتمكن قسم البحث الجنائي من ضبط شخصين من الجنسية البنقلاديشية يقومون بخطف العمالة الوافدة وطلب فدية من ذويهم مقابل أطلاق سراحهم.

عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تفيد بتعرض أحد العمالة الوافدة من بنقلاديشي الجنسية للخطف والاعتداء عليه بالضرب لغرض الضغط على ذويه لدفع فدية مالية مبلغ وقدره “20.000” ألف دينار مقابل إطلاق سراحه .

وأفادت المعلومات بأن ذوي الشخص المختطف قاموا بدفع الفدية وقام الخاطفون بإخلاء سبيله.

وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مقدم خالد الرابحي تعليماته بالبحث والتحري واستدعاء الشخص الذي تم خطفه للاستدلال معه وبالفعل تم استحضاره من قبل مجموعة القبض وأفاد بعملية اختطافه من قبل شخصين وإيداعه بمنزل بالقرب من مدرسة قرطبة بمنطقة الرويسات .

وأفاد أن ذويه قاموا بدفع مبلغ 20.000ألف دينار مقابل إطلاق سراحه وتم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم مجموعة القبض إلى المنزل سالف الذكر وتم تحرير مجموعة من العمالة الوافدة وتم الانتقال إلى منزل آخر بمنطقة البركة حيث يقيم الخاطفون وبالفعل تم إلقاء القبض عليهم والانتقال إلى القسم.

وبالاستدلال مع الخاطفين اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.