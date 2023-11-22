ضبط تونسي بحوزته بدل عسكرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24

في إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة ومن خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة في العاصمة طرابلس.

تمكن أعضاء الدوريات (الدورية ن125 الفرقة أ) بالتمركز الأمني جزيرة الغيران من ضبط مركبة نوع (متشي بيشي – اللون أخضر) يقودها تونسي الجنسية وبرفقته ليبي الجنسية، تحمل على متنها “عدد 10 غالونات بنزين وبدل عسكرية و2 شاشة سامسونج ومكيف هواء ومدفئة كهربائية و منشار كهربائي و ميزان كهربائي بالإضافة إلى 1900 دينار تونسي و 1800 دينار ليبي” .

وتم تسليم الموضوع بالكامل إلى مركز شرطة غوط الشعال، من حيث الاختصاص وتم إعلام الغرفة بذلك.