ضبط تونسي بحوزته بدل عسكرية في طرابلس

22 نوفمبر، 2023 6:54 م
0 1

أخبار ليبيا 24

في إطار المهام المسندة لقسم شرطة النجدة ومن خلال الاستيقافات الأمنية المنتشرة في العاصمة طرابلس.

تمكن أعضاء الدوريات (الدورية ن125 الفرقة أ) بالتمركز الأمني جزيرة الغيران من ضبط مركبة نوع (متشي بيشي – اللون أخضر) يقودها تونسي الجنسية وبرفقته ليبي الجنسية، تحمل على متنها “عدد 10 غالونات بنزين وبدل عسكرية و2 شاشة سامسونج ومكيف هواء ومدفئة كهربائية و منشار كهربائي و ميزان كهربائي بالإضافة إلى 1900 دينار تونسي و 1800 دينار ليبي” .

وتم تسليم الموضوع بالكامل إلى مركز شرطة غوط الشعال، من حيث الاختصاص وتم إعلام الغرفة بذلك.

22 نوفمبر، 2023 6:54 م
0 1

المزيد من الأخبار

الزجاج الأصفر

لغز أصل زجاج الصحراء الليبية الأصفر النادر

22 نوفمبر، 2023 5:40 م

حزب الله ينفذ 6 ضربات على إسرائيل

22 نوفمبر، 2023 4:27 م

مصر.. مساعي لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار

22 نوفمبر، 2023 4:26 م

حماد: الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة أخذتا على عاتقهما تغيير واقع المدن الليبية

22 نوفمبر، 2023 4:09 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى