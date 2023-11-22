حماد يوجه بتزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز الرنين المغناطيسي 

22 نوفمبر، 2023 9:56 ص
0 2

أخبارليبيا24 

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعليماته بضرورة تزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز الرنين المغناطيسي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع معاناة السفر عنه. 

ووعد حماد خلال لقائه أعضاء مجلس الواحات بزيارة بلدياتهم في أقرب فرصة ممكنة، للوقوف على جميع المشاكل والصعوبات التي تواجههم، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

واتفق المجتمعون مع رئيس الحكومة على اتخاذ جملة من الإجراءات، منها مكافحة الحشرة القشرية التي تهدد النخيل والمزروعات في بلديات الواحات، إضافة إلى توفير الوقود. 

كما اتفقوا على وحلحلة مشاكل الكهرباء، واستكمال المشاريع المتعثرة، وكذلك صرف المبالغ المخصصة لها للدفع بعجلة الإعمار والتنمية والتطوير. 

22 نوفمبر، 2023 9:56 ص
0 2

المزيد من الأخبار

 الأرصاد الجوية: تأثر أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي 

22 نوفمبر، 2023 10:46 ص

باتيلي يؤكد التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون 

22 نوفمبر، 2023 9:04 ص

باتيلي: ينبغي على السلطات والقادة السياسيين في ليبيا الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال

21 نوفمبر، 2023 11:51 م

1279 قتيلا جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال النصف الأول من 2023

21 نوفمبر، 2023 11:44 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى