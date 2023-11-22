حماد يوجه بتزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز الرنين المغناطيسي 

أخبارليبيا24

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعليماته بضرورة تزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز الرنين المغناطيسي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع معاناة السفر عنه.

ووعد حماد خلال لقائه أعضاء مجلس الواحات بزيارة بلدياتهم في أقرب فرصة ممكنة، للوقوف على جميع المشاكل والصعوبات التي تواجههم، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واتفق المجتمعون مع رئيس الحكومة على اتخاذ جملة من الإجراءات، منها مكافحة الحشرة القشرية التي تهدد النخيل والمزروعات في بلديات الواحات، إضافة إلى توفير الوقود.

كما اتفقوا على وحلحلة مشاكل الكهرباء، واستكمال المشاريع المتعثرة، وكذلك صرف المبالغ المخصصة لها للدفع بعجلة الإعمار والتنمية والتطوير.