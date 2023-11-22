حماد: حكومة الوحدة بالغت في إهدار الأموال بسياسات مالية خاطئة

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس للعام 2023 المنعقد في رأس لانوف، إن شركات النفط الوطنية والأجنبية لم تساهم في تطوير وتنمية مناطق الهلال النفطي، رغم عملها واستخدامها للطرق.

وأضاف حماد، أن وبالرغم من تحصيل إيرادات النفط بشكل مستمر إلا أن حكومة الوحدة بالغت في إهدار الأموال بسياسات مالية خاطئة.

وقال، إن حكومة الوحدة أبت أن تساهم في البناء والتطوير، ما دفع الحكومة الليبية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات السريعة، ومنها الحجز على إيرادات النفط لوقف إهداره.

وأضاف، كما فُرضت الحراسة على أموال النفط إلى حين هيكلة وترتيب الميزانية العامة واستيفاء حقوق جميع المدن.

وأوضح رئيس الحكومة أن الأحكام القضائية صدرت وأيدت إجراءات الحكومة الليبية، وتم رفض كافة الطعون من حكومة الوحدة.