حماد: الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة أخذتا على عاتقهما تغيير واقع المدن الليبية

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قال، رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، إن الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة أخذتا على عاتقهما تغيير واقع المدن الليبية ومدن الهلال النفطي على وجه الخصوص، بعد أن أبت حكومة الوحدة منتهية الولاية أن تساهم في البناء والتطوير.

وأضاف حماد، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس للعام 2023 بمدينة رأس لانوف، أنّه تمّ البدء في توفير الخدمات وصيانة الطرق وإنشائها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بمدن الهلال النفطي.

وأكد رئيس الحكومة، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ملزمة بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق والمدن النفطية، وأن القانون يفرض ذلك على الشركات الوطنية والأجنبية.

وشدد حماد، على ضرورة دعم أهالي المناطق والمدن النفطية بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أنهم لم ينالوا إلا الأمراض والأضرار في أراضيهم ومزارعهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة الليبية والقيادة العامة تؤكدان على إنجاز عديد المشاريع المهمة تكون فيها مدن الهلال النفطي، هدفا مباشرا للإعمار والتنمية.