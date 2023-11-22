حزب الله ينفذ 6 ضربات على إسرائيل

أخبار ليبيا 24

وجّه حزب الله اللبناني 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأكد الحزب في بيانٍ له أن ضرباته استهدفت جنود ‏وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، بحسب السلطات اللبنانية.

وفي وقتٍ سابق… تمكن حزب الله اللبناني، من استهداف ثكنة إسرائيلية عسكرية بواسطة أسلحة صاروخية.