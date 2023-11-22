تكالة يُطلع وفد من بني وليد رؤية مجلس الدولة لحل الأزمة السياسية

22 نوفمبر، 2023 11:41 م
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أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وفدا من مدينة بني وليد على رؤية المجلس لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدا أهمية تحقيق التوافق بين كل أطراف الأزمة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

واستقبل تكالة في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، اليوم الأربعاء، وفدا من أعيان ووجهاء مدينة بني وليد، بحضور رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس سعيد ونيس، وعضو المجلس فتح الله السريري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، وسبل حل الأزمة السياسية، والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية، بالإضافة إلى دور البلديات والمشايخ والأعيان في وحدة التراب الليبي، وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافه.

ووضح تكالة رؤية المجلس الأعلى للدولة لحل الأزمة، وأهمية التوافق بين كل أطراف الأزمة الليبية، ودور مجلس شيوخ ليبيا الإيجابي في حل الخلافات التي تعيق التوافق.

22 نوفمبر، 2023 11:41 م
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