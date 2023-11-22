تراجع أسعار النفط في تداولات ما قبل تخفيضات أوبك +

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث تنتظر السوق أنباء عن تخفيضات الإنتاج من مجموعة المنتجين أوبك + وتتطلع إلى تأكيد على تراكم حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا إلى 81.50 دولار للبرميل منتصف نهار اليوم. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا إلى 76.85 دولارًا. وخسر كلا الخامين دولارا واحدا في التعاملات السابقة.

وانخفضت الخامات القياسية لأربعة أسابيع متتالية. تراجعت الأسعار أكثر الأسبوع الماضي بفعل المخاوف المتزايدة بشأن توقعات الطلب.

وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر، يوم الأحد، حيث قد تناقش مجموعة المنتجين تعميق تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ويوم الإثنين، ارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة. ومن المنتظر أن تدرس أبوك + المزيد من تخفيضات إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر الجاري.

ويتوقع المحللون أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.