بن قدارة يناقش مواضيع متعلقة بقطاع النفط مع أعضاء مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي 

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ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مع أعضاء مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي حزمة من المواضيع المتعلقة بقطاع النفط.

وتناول اللقاء أمس الثلاثاء في طرابلس استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج وإمكانية التمويل من خارج الميزانية.

كما تطرق إلى موضوع توريد المحروقات وتعزيز مبدأ الشفافية في قطاع النفط وإبعاد القطاع عن أي تجاذبات سياسية وقضايا أخرى أصبحت محور حديث المهتمين بالشأن العام.

وأكد بن قدارة، أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني من بينها الصالون الاقتصادي في نشر الوعي والمساهمة في تطوير المؤسسات الوطنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.